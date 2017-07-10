Украина согласует закон о реинтеграции Донбасса с "нормандской четверкой"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (278)

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение провести консультации со странами "нормандского формата" по закону о реинтеграции Донбасса, в сентябре документ будет внесен на рассмотрение в Верховную раду, заявил в понедельник секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания совбеза.

"Закон готов, но есть поручение президента… относительно проведения консультаций с нашими стратегическими партнерами, прежде всего, это касается стран-участниц "нормандского формата", США и нашими партнерами по НАТО относительно содержания этого закона", — сказал Турчинов на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, это поручение получил МИД Украины, администрация президента. Он также добавил, что текст законопроекта может изменяться после консультаций, но изменения будут незначительные.

"Надеюсь, что после соответствующих консультаций, в начале сентября, закон будет внесен в Верховную раду", — добавил секретарь совбеза.

Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако его текст пока не обнародован.

Как заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, законопроект о реинтеграции Донбасса является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.