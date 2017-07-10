Турчинов: биометрический контроль на границе введут ради россиян

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что решение о введении биометрического контроля на украинской границе коснется в первую очередь граждан России.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений.

"Следующий вопрос — он касается усиления контроля за въездом, выездом и пребыванием граждан других стран и лиц без гражданства на территории Украины. Вводится порядок пересечения государственной границы, именно такое решение принял СНБО, соответствующие поручения получили органы государственной власти. По пересечению границы нашей страны по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных, касается в первую очередь отпечатков для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения, то есть понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан, эти вопросы связаны с усилением безопасности", — сказал Турчинов после заседания СНБО.

По его словам, такое решение принято для того, "чтобы диверсанты, террористы, шпионы" не имели возможности пересекать границу Украины с поддельными документами.

Он отметил, что для реализации таких задач необходимо оборудование и для пограничной службы будут выделены средства для технического обеспечения этого вопроса.