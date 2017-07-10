"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, ворующий данные банковских карт

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила нетипичную модификацию трояна Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт, сообщили в компании в понедельник.

"На нашу страну пришлась четверть всех попыток проникновения этого зловреда в корпоративные системы. В зону интересов Neutrino также попали Алжир, Казахстан, Украина и Египет. Приблизительно 10% всех попыток заражений приходится на предприятия малого бизнеса", — говорится в сообщении.

По данным лаборатории, модификация Neutrino для POS-терминалов — нестандартная версия вирусной программы. Она уже давно известна исследователям и неоднократно меняла свои функции и методы распространения. На этот раз троян охотится за данными банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы.

При этом Neutrino не сразу приступает к сбору информации. Попав в операционную систему POS-терминала, троян выжидает некоторое время. Эксперты полагают, что таким образом он, скорее всего, пытается обойти защитные механизмы, которые запускают подозрительный код в изолированной виртуальной среде.

"Neutrino в очередной раз служит подтверждением тому, что киберугрозы постоянно эволюционируют. Новые версии известных зловредов становятся сложнее, их функциональность расширяется, а "аппетиты" растут. И по мере того, как число различных цифровых устройств увеличивается, области распространения вредоносного ПО также становятся шире", – отмечает антивирусный аналитик "Лаборатории Касперского" Сергей Юнаковский.

Ранее в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов заявил, что число глобальных кибератак будет только возрастать, а крупным промышленным компаниям следует уделять больше внимания сохранности своих сетевых ресурсов.