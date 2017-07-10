Почти половина граждан Украины хорошо относится к России, показал опрос

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Почти половина украинцев (44%) в целом хорошо относится к России, свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованного в понедельник.

"Количество положительно настроенных украинцев (по отношению к России — ред.) растет (февраль 2017 год — 39% опрошенных, май 2017 года — 44% респондентов)", — говорится в результатах опроса.

Согласно исследованию, в стране в мае по сравнению с февралем сократилось с 46% до 37% число украинцев, которые негативно относятся к России. Вместе с тем, согласно опросу, 43% опрошенных считают необходимым закрыть границы между двумя государствами, однако в феврале этот показатель составлял 47%.

Опрос проводился с 20 по 29 мая по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего были опрошены 2040 совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.