КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Представители Украины и НАТО в понедельник в Киеве подвели итоги двадцатилетнего сотрудничества. По итогам встречи президент Петр Порошенко заявил о планах Украины получить план действий по достижению членства (ПДЧ) в НАТО. Последний раз дискуссия о получении ПДЧ, который является обязательным этапом на пути членства в альянсе, велась почти десять лет назад.

При этом Порошенко заявил, что о членстве Украины в альянсе в скором времени речь не идет, так как страна пока не соответствует стандартам НАТО. По словам Порошенко, членство Украины в НАТО поддерживают 60% украинцев. Однако публичные соцопросы, которые проводились в последнее время, показывают, что членство Украины в альянсе поддерживают чуть больше 40% населения.

В РФ в ответ на слова Порошенко заявили, что сближение Украины с НАТО не будет способствовать укреплению безопасности в Европе.

Юридическая почва

Заявлению Порошенко о стремлении Украины получить ПДЧ предшествовало внесение Киевом изменений в законодательство, касающееся сотрудничества с НАТО. На прошлой неделе Порошенко подписал правки в законодательство, которые четко прописали в законе "Об основах внутренней и внешней политики", что "основными принципами внешней политики Украины является углубление сотрудничества с НАТО с целью получения членства в этой организации".

Киев еще в 2014 году отменил внеблоковый статус страны, который был введен предыдущим президентом Виктором Януковичем. При этом была поставлена цель достичь полной совместимости украинской армии со странами-членами НАТО до 2020 года. Однако на законодательном уровне четко не было прописано, что страна стремится стать членом альянса.

После подписания Порошенко изменения в законодательство о сотрудничестве с НАТО эксперты прогнозировали, что вполне логичным следующим шагом главы украинского государства может стать инициирование вопроса предоставления Украине ПДЧ.

Начнут обсуждение

Для своего заявления Порошенко выбрал символический повод: заседание комиссии Украина-НАТО в Киеве, которое в этот раз было посвящено 20-летию Хартии об особом партнерстве между альянсом и Украиной. Этот документ был подписан 9 июля 1997 года в Мадриде и вывел отношения между сторонами на новый уровень. После подписания документа Украина и НАТО ежегодно разрабатывают планы и программы сотрудничества.

По итогам встречи Порошенко заявил, что он предложил партнерам из альянса начать дискуссию по предоставлению Украине ПДЧ.

"Мы считаем необходимым, и сегодня мы на это четко указывали, чтобы мы начали дискуссию о предоставлении ПДЧ. И наши предложения о начале дискуссии были с удовольствием приняты", — заявил Порошенко на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник.

В то же время Порошенко отметил, что Украина на сегодняшний момент не отвечает критериям для членства в НАТО, но имеет четкий график реформ для достижения соответствия этим критериям. "Мы решительно настроены на реформы, имеем четкий график, что мы должны сделать до 2020 года, чтобы отвечать критериям членства, потому что по стоянию на сегодня мы этим критериям не отвечаем, потому что за эти 20 лет ничего не делалось", — сказал Порошенко.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что НАТО продолжит поддерживать Украину на пути сближения с альянсом. При этом на вопрос о перспективах членства Украины в альянсе генсек НАТО посоветовал Киеву сосредоточится на реформах, которые должны позволить украинской армии перейти на стандарты альянса. Он добавил, что решение о членстве страны в НАТО должна принимать только сама страна-претендент вместе со всеми странами альянса.

Позиция Москвы

"Каждая страна имеет право определять свой путь, хочет ли она быть членом НАТО. Для НАТО важно подчеркнуть, что любое решение по членству в НАТО должно приниматься странами-членами альянса и страной, которая подает заявку. Никакая другая страна не имеет права вмешиваться или накладывать вето на этот процесс принятия решения, поскольку это суверенное право суверенного государства определять свое будущее, в том числе в контексте вступления в альянс", — сказал генсек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Порошенко, отметил, что вступление Украины в НАТО означало бы дальнейшее приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствовало бы укреплению стабильности в Европе.

"Россия уже на протяжении многих лет существенно обеспокоена приближением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это будет дальнейший шаг, потенциально это может стать дальнейшим шагом в этом направлении, что, конечно же, не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте", — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО напрямую не касается России. "Хотя он в достаточно значительной степени касается России косвенно", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепа, Украина едва ли станет членом НАТО, хотя "шансы есть всегда". При этом депутат отметил, что Порошенко идет на отчаянные шаги, чтобы "насолить" России.

"Конечно, при существующем сегодня безголовом, я бы так сказал грубо, руководстве Украины предположить такое можно. Сегодня Украина идет на всякие отчаянные шаги, лишь бы насолить России", — сказал Чепа РИА Новости.

При этом депутат отметил, что воинственная риторика выгодна действующему президенту Украины. "Силы войны пытаются возвышать свой голос. Естественно, сегодня вот эти военные действия на Украине — это единственная возможность, способствующая воровству, тому беспределу, что творится на Украина. И это покрывают все", — пояснил он. В противном случае, считает Чепа, Порошенко будет вынужден покинуть свой пост.

Текущие вопросы сотрудничества

Помимо вопроса ПДЧ Порошенко и Столтенберг коснулись текущего состояния сотрудничества. Генсек НАТО заявил, что Украина является очень важным партнером НАТО – единственным партнером альянса, не являющимся его членом, который принимает участие во всех его мессиях и операциях.

Он заверил, что НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. По его словам, альянс волнует вопрос прекращения конфликта в Донбассе, для чего минские договоренности должны быть выполнены в полном объеме.

Столтенберг заявил, что НАТО каждый год наращивает свою помощь Украине для того, чтобы помочь ей обеспечить свою безопасность и реализовать широкомасштабные реформы в секторе безопасности и обороны. Генсек добавил, что страны НАТО в рамках трастовых фондов уже предоставили Украине помощь почти на 40 миллионов евро. Также он сообщил, что НАТО планирует предоставить Украине новое оборудование для противостояния кибератакам на институты государственной власти.

Порошенко поблагодарил альянс за многолетнее сотрудничество с Украиной.

Не новый вопрос

Украина уже поднимала вопрос предоставления ПДЧ по членству в НАТО при президентстве Виктора Ющенко в 2008 году, когда он вместе с тогдашними премьером Юлией Тимошенко и спикером Рады Арсением Яценюком направили в альянс так называемое "письмо трех", в котором просили НАТО о предоставлении Украине ПДЧ. Это обращение вызвало политический кризис в украинском парламенте.

Киевские власти рассчитывали получить позитивный ответ по ПДЧ от НАТО на его саммите в Бухаресте в 2008 году, однако конкретных решений по этому вопросу так и не было принято. Руководство альянса лишь констатировало, что для Украины двери в НАТО остаются открытыми, и она сможет стать членом организации.

Очередное обещание

При этом после избрания в 2010 году Виктора Януковича новым президентом Украина провозгласила внеблоковый статус и отказалась от членства в альянсе.

По мнению украинских экспертов, опрошенных РИА Новости, Украина из-за конфликта в Донбассе не имеет шансов получить в ближайшее время план действий по членству в НАТО.

"В 2008 году мы едва не получили ПДЧ, и тогда мы были намного ближе к НАТО, нежели сегодня по фактическим критериям. Сегодня же принятие Украины в НАТО выглядит крайне маловероятным не только из-за позиции России, но и, в том числе, в связи с тем, что НАТО не принимает страны с нерешенными территориальными спорами. Я думаю, что в ближайшей перспективе нет шансов получить даже ПДЧ", — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Эксперт также не исключил проведение в стране референдума с вопросом необходимости предоставления Киеву ПДЧ в альянсе.

В то же время, согласно социологическому опросу, проведенному на Украине социологической группой "Рейтинг", в конце мая более 40% украинцев в случае проведения референдума о членстве Украины в НАТО проголосовали бы "за". При этом 30% опрошенных проголосовали бы "против", 13% — не голосовали бы, а еще 14% не определились.

По мнению руководителя украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, дискуссия по предоставлению Украине плана действий по членству в НАТО может стать "морковкой на веревке" перед носом украинцев.

"Сейчас нигде, ни в каких документах НАТО не говорит о предоставлении Украине ПДЧ. Да, речь идет о политике ожидания мощных сигналов, об интенсификации сотрудничества, но это общие слова. Нигде не говорится о конкретных обязательствах и конкретных планах. Это означает то, что идея получения ПДЧ превращается в очередную геополитическую морковку на веревке на смену евроинтеграции, которую будут держать перед носом украинского обывателя", — сказал Золотарев.