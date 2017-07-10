Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

ТОКИО, 10 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Золотые слитки весом несколько десятков килограммов были найдены сотрудниками международного аэропорта Кансай в Японии в туалетах прибывшего из Тайваня самолета авиакомпании Vanilla Air.

По информации телеканала NHK , самолет приземлился в аэропорту утром в воскресенье. По прибытию сотрудники авиакомпании сообщили в службу безопасности аэропорта о том, что обшивка одного из расположенных в самолете туалетов выглядит странно.

При дальнейшем осмотре воздушного судна выяснилось, что за панелями в туалетах были спрятаны свертки с золотыми слитками общим весом в несколько десятков килограммов.

В настоящее время сотрудники службы безопасности авиакомпании и аэропорта выясняют, кто и когда смог спрятать золото в туалетах самолета. Другие подробности не сообщаются.