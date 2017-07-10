Украина выделит $54 млн на строительство завода по производству боеприпасов

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в понедельник заявил, что власти намерены выделить около 54 миллионов долларов на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО.

"Мной внесено предложение относительно строительства завода боеприпасов, внедрение новейших технологий в полном соответствии со стандартами НАТО, что обеспечит совместимость боеприпасов, выпускаемых по основным калибрам", — сказал Порошенко.

По его словам, на реализацию этой задачи запланировано выделить 1 миллиард 400 миллионов гривен (около 54 миллионов долларов по текущему курсу).

"Это даст возможность не просто собирать боеприпасы, а обеспечить изготовление боеприпасов уже из отечественного сырья", — добавил глава государства.