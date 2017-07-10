На Украине потребовали запретить мультсериал "Маша и Медведь"

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Одесская общественная организация "Совет общественной безопасности" призвала власти Украины запретить популярный российский мультсериал "Маша и Медведь"; по мнению организации, он является якобы "абсолютным воплощением самых ужасных пропагандистских идей РФ" и "деформирует сознание детей".

Согласно сюжету, девочка Маша случайно оказывается в доме Медведя, после чего они становятся неразлучными друзьями. При этом Маша постоянно устраивает беспорядок в доме Медведя, а он старается ее перевоспитать.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимакорд" впервые увидел свет в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он продан на всех континентах и везде имеет колоссальный успех. Права на показ фильма купили такие известные компании, как Netflix, Turner (UK and Latin America), KIKA (Germany), France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa и другие. На сервисе YouTube мультфильм посмотрели около 1,7 миллиарда пользователей.

В обращении на сайте организации говорится, что Совет общественной безопасности направил официальное обращение "в профильные комитеты Верховной рады Украины, Национальную экспертную комиссию Украины по вопросам защиты общественной морали, Государственное агентство Украины по вопросам кино и государственный комитет телевидения и радиовещания Украины… произведение "Маша и медведь" следует немедленно запретить транслировать на всех телеканалах Украины и интернет-ресурсах".

В заявлении мультфильм назван "пропагандистским мультипликационным произведением, направленные на деформацию сознания украинских детей".

Совет общественной безопасности заявил, что мультфильм якобы "является абсолютным воплощением самых ужасных пропагандистских идей РФ, что уже давно обнаружили эксперты Эстонии и Литвы". Организация усмотрела в мультфильме "четкое сообщение — медведь, традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя", который якобы "безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю".

Ранее преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги уличил "Машу и Медведя" в пропаганде "мягкой" военной силы и участии в гибридной войне. Создатели мультсериала не захотели комментировать такое заявление.