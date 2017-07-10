Эксперт оценил шансы Киева получить план действий по членству в НАТО

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Украина из-за конфликта в Донбассе не имеет шансов получить в ближайшее время план действий по членству в НАТО, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"В 2008 году мы едва не получили ПДЧ, и тогда мы были намного ближе к НАТО, нежели сегодня по фактическим критериям. Сегодня же принятие Украины в НАТО выглядит крайне маловероятным не только из-за позиции России, но и, в том числе, в связи с тем, что НАТО не принимает страны с нерешенными территориальными спорами. Я думаю, что в ближайшей перспективе нет шансов получить даже ПДЧ", — сказал Бортник РИА Новости в понедельник.
Эксперт также не исключил проведение в стране референдума с вопросом необходимости предоставления Киеву ПДЧ в альянсе.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.