Эксперт о планах Украины по НАТО: это морковка на веревке перед носом Киева

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Дискуссия по предоставлению Украине плана действий по членству в НАТО может стать "морковкой на веревке" перед носом украинцев, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе и его предложение было принято.

"Сейчас нигде, ни в каких документах НАТО не говорит о предоставлении Украине ПДЧ. Да, речь идет о политике ожидания мощных сигналов, об интенсификации сотрудничества, но это общие слова. Нигде не говорится о конкретных обязательствах и конкретных планах. Это означает то, что идея получения ПДЧ превращается в очередную геополитическую морковку на веревке на смену евроинтеграции, которую будут держать перед носом украинского обывателя", — сказал Золотарев РИА Новости в понедельник.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.