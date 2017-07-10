Эксперт о планах Украины по НАТО: это морковка на веревке перед носом Киева

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Дискуссия по предоставлению Украине плана действий по членству в НАТО может стать "морковкой на веревке" перед носом украинцев, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
"Сейчас нигде, ни в каких документах НАТО не говорит о предоставлении Украине ПДЧ. Да, речь идет о политике ожидания мощных сигналов, об интенсификации сотрудничества, но это общие слова. Нигде не говорится о конкретных обязательствах и конкретных планах. Это означает то, что идея получения ПДЧ превращается в очередную геополитическую морковку на веревке на смену евроинтеграции, которую будут держать перед носом украинского обывателя", — сказал Золотарев РИА Новости в понедельник.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.