Песков прокомментировал размещение миссий ОБСЕ и EC в Донбассе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Размещение миссий ОБСЕ или ЕС в Донбассе возможно только с соглашения Киева и самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"Что касается размещения каких-то миссий в Донбассе, эта тема уже поднималась. Собственно, президент Путин всегда подчеркивает, что размещение каких-либо миссий возможно только с согласия противоборствующих сторон. В данном случае противоборствующими сторонами являются вооруженные силы Украины: то есть Киев и представители республик ДНР и ЛНР", — сказал Песков

По словам Пескова, вопрос размещения полицейской миссии проблематично обсуждать без взаимного контакта сторон конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ не стал отвечать на вопрос, что будет делать Россия, если предложение по миротворцам будет внесено в ООН.

В пятницу и субботу Путин принял участие в саммите "двадцатки" в Гамбурге, где провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с президентом США Дональдом Трампом и трехстороннюю беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эманулем Макроном. Лидеры обсуждали в том числе проблематику Украины.

В начале июня президент Украины Петр Порошенко призвал активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Также Киев обращался к ООН и ЕС с просьбой направить в Донбасс военную миссию, которая бы контролировала выполнение соглашения о прекращении огня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.