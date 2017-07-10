В Египте полицейские уничтожили шесть сторонников ИГ*

КАИР, 10 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Полиция Египта уничтожила шесть сторонников террористической организации "Исламское государство"* в ходе рейда в провинции Асьют на юге страны, говорится в сообщении египетского МВД.

"Управлением национальной безопасности была получена информация о группе террористов, сочувствующих идеям ИГ*. Группировка располагалась в заброшенном здании в районе Дейр Ватт провинции Асьют, где готовилась совершить серию терактов в южных египетских провинциях", — говорится в заявлении.

В ходе штурма боевики оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены. Всего было обнаружено шесть тел погибших. Также силовикам удалось изъять пять автоматов и патроны к ним, военную форму, печатные материалы, пропагандирующие идеологию ИГ*.

В минувшие пятницу и субботу на севере Синайского полуострова было совершено несколько нападений боевиков на позиции египетских военных и полицейских, в результате которых погибли более 20 силовиков.

Также сообщалось об уничтожении десятков боевиков на Синае и в Исмаилии.

* Террористическая организация, запрещенная в России