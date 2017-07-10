Депутат Госдумы оценил шансы Украины стать членом НАТО

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не думает, что Украина станет членом НАТО, хотя "шансы есть всегда"; при этом депутат отметил, что президент Украины Петр Порошенко идет на отчаянные шаги, чтобы "насолить" России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе и его предложение было принято.

"Конечно, при существующем сегодня безголовом, я бы так сказал грубо, может быть, руководстве Украины предположить такое можно. Сегодня Украина идет на всякие отчаянные шаги, лишь бы насолить России", — сказал Чепа РИА Новости.

При этом депутат отметил, что воинственная риторика выгодна действующему президенту Украины.

"Силы войны пытаются возвышать свой голос. Естественно, сегодня вот эти военные действия на Украине – это единственная возможность, способствующая воровству, тому беспределу, что творится на Украине. И это покрывают все", — пояснил он.

В противном случае, считает Чепа, Порошенко будет вынужден покинуть свой пост.

"Шансы есть всегда и везде. Какой шанс? Я не думаю, что мировой разум дойдет до того", — добавил Чепа, отвечая на вопрос, каковы шансы Украины стать членом НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.