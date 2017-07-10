МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Понижение уровня представительства РФ при НАТО крайне маловероятно, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее газета " Известия " со ссылкой на источники в российском МИД сообщила, что Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного. Как отмечает издание, это может произойти после того, как действующий постпред РФ при НАТО Александр Грушко покинет свой пост, и связано с тем, что НАТО не настроена на конструктивный диалог.

"Мы с НАТО за всю историю наших взаимоотношений преодолевали много сложных моментов, однако никогда не отказывались от своего полпреда при альянсе", — отметил сенатор.

По его словам, пост полпреда предусматривается основополагающим актом Россия-НАТО. "Россия не планирует выход из него", — подчеркнул Озеров.

Он отметил также, что Грушко является "профессионалом и не отработал ещё свой потенциал на этом посту". "Поэтому и отзыв его крайне маловероятен", — сказал глава комитета.