МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Понижение уровня представительства РФ при НАТО крайне маловероятно, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Мы с НАТО за всю историю наших взаимоотношений преодолевали много сложных моментов, однако никогда не отказывались от своего полпреда при альянсе", — отметил сенатор.
По его словам, пост полпреда предусматривается основополагающим актом Россия-НАТО. "Россия не планирует выход из него", — подчеркнул Озеров.
Он отметил также, что Грушко является "профессионалом и не отработал ещё свой потенциал на этом посту". "Поэтому и отзыв его крайне маловероятен", — сказал глава комитета.