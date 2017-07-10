В Афганистане из-за наводнений погибли три человека

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и 20 пострадали в результате наводнений на северо-востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, наводнения в четырех районах провинции Бадахшан были вызваны сильными дождями, начавшимися в воскресенье.

Как сообщили местные власти, по меньшей мере 100 домов были разрушены, 500 гектаров сельскохозяйственных угодий оказались затоплены.

Местные власти опасаются, что ситуация может осложниться тем, что в некоторых районах сильные дожди продолжились в понедельник.