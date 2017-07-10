Forbes: РФ в некоторых аспектах обходит по значимости главных партнеров США

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия в некоторых сферах важнее для США, чем ее основные торговые партнеры – Канада и Мексика, пишет журнал Forbes.

По данным отдела внешней торговли Бюро переписи населения США, самой большой частью российского импорта из США (если не считать самолеты Boeing), остается буровое оборудование для нефтегазовой отрасли.

"Судя по всему, это деловое сотрудничество сенат будет вынужден учитывать в своем новом законопроекте о санкциях в отношении России", — пишет автор.

В документе предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, проект предусматривает, что глава государства может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Против принятия законопроекта активно протестуют некоторые крупные фирмы. Так, Exxon участвует в совместном с Роснефтью предприятии с объемом инвестиций в 720 миллионов долларов по поиску месторождений углеводородов в Карском море, в российской части Арктики. В результате ограничительных мер работа над этим проектом не ведется вот уже несколько лет.

"Российский импорт нефтяного и газового оборудования достаточно уверенно держится на определенном уровне в течение последних 10 лет, несмотря на экономические трудности. Он увеличился до 264 миллионов долларов в 2015 году", — пишет издание.

В то же время показатели импорта Мексики, Канады, Саудовской Аравии и других партнеров США находятся в значительно более плохом положении, отмечает автор.

"Приведенные цифры свидетельствуют о том, что американские нефтегазовые компании стали полагаться на Россию как на надежного покупателя. Бизнес будет намного лучше себя чувствовать, если введенные против России санкции будут сняты", — говорится в материале.

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