Эксперты призвали не переоценивать встречу Путина и Трампа в Гамбурге

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Эксперты, принявшие участие в круглом столе в МИА "Россия сегодня" по итогам прошедшего саммита "Большой двадцатки", призвали не переоценивать значение встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась в минувшую пятницу в Гамбурге на полях саммита G20, она длилась больше двух часов.

"Переоценивать, конечно, эту встречу нельзя", — заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова кандидат исторических наук Андрей Сидоров. Он отметил, что Трамп решился ну эту встречу, "понимая, что пойдет волна, которая будет бить по нему, по Белому дому, по его позиции".

"Можно было протокольно встретиться, полчаса поговорить… еще на полчаса задержаться, и все. Но, тем не менее, разговор возник и продолжался по очень серьезным проблемам", — заявил Сидоров. Он добавил, что "российско-американские отношения как находились на очень низком уровне, так они на нем и остались".

Аналогичного мнения придерживается гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. "Я бы не стал придавать такое серьезное значение встрече Путина и Трампа. На первом свидании вы никогда не решите, будет ли ваш брак успешен, это всего лишь первое свидание", — образно заметил Мухин.

По его словам, "гамбургский саммит почему-то оказался подчинен именно этой теме — встрече Путина и Трампа, хотя на самом деле речь шла о гораздо более серьезных вещах и гораздо более серьезной подоплеке". Он также обратил внимание на то, что "Трамп постоянно отвлекал Путина от разных встреч: то с господином (премьером Японии Синдзо) Абэ, то еще с рядом лидеров, с которыми Россия выстраивает очень хорошие отношения".