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В мире

HRW беспокоит, что США не понесут ответственности за удары по иракцам

15:5310.07.2017
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© AP Photo / Felipe DanaРазрушенная мечеть аль-Нури в старом городе Мосула. Архивное фотоРазрушенная мечеть аль-Нури в старом городе Мосула. Архивное фото
© AP Photo / Felipe Dana

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Правозащитники Human Rights Watch (HRW) озабочены тем, что американские военные не понесут ответственности за удары по иракскому Мосулу, в результате которых гибли мирные жители, заявила старший исследователь HRW по Ираку, странам Ближнего Востока и Северной Африки Белкис Уилли.

Бойцы иракской армии в Мосуле. 8 июля 2017
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Руководство Сирии поздравило Ирак с освобождением Мосула от ИГ*
"Исторически США редко проводили внутренние расследования своих действий, результаты которых становились бы достоянием общественности. Согласно нашим данным, в марте в результате удара США (в Мосуле – ред.) погибли около ста сорока мирных жителей. США начали расследование, но в итоге было решено, что они не несут ответственность за это. HRW озабочены тем, что никто из американских военных не несет ответственности за гибель гражданских лиц", — сказала Уилли в интервью телеканалу RT.

Она отметила, что операция по освобождению Мосула, в особенности его западной части, обошлась городу очень дорого. "Мы видели, что большая часть западного Мосула полностью уничтожена в результате боевых действий на земле и авиаударов, мы зафиксировали огромное количество жертв среди мирного населения — город заплатил высокую цену за эту операцию. Более семисот тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, некоторые из них могут вернуться, но огромное количество людей не имеет такой возможности. Относительно точного числа убитых и раненых — этого никто не знает, потому что не было подсчета погибших, которые оставались в подконтрольной ИГИЛ* части города ", — сказала Уилли.

Ситуация в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Fadel Senna
Иракские военные заявили о ликвидации 35 боевиков ИГ* в Мосуле
При этом, по ее словам, руководство Ирака использовало все возможные ресурсы, чтобы закончить операцию как можно скорее. "Мы призывали их быть более осторожными и думать о возможных жертвах среди гражданского населения, но они слишком сильно хотели побыстрее закончить кампанию", — добавила Уилли.

В воскресенье бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу реки Тигр в исторической части Мосула. После этого премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил вооруженные силы с победой над ИГ*.

Кампания по выдворению ИГ* из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ* в исторической части Мосула. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

На прошлой неделе иракский премьер заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ* в 2014 году провозгласил "халифат", является "концом игиловского лжегосударства".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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