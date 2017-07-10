В ЛНР заявили о предотвращении возможного теракта на территории республики

ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Неизвестные в Луганске пытались заложить неопознанный предмет под газовую трубу у жилого дома, но попытка осуществить возможный теракт была предотвращена оперативными службами, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"Оперативные службы, возможно, предотвратили очередной теракт в городе Луганске… Сегодня поступил сигнал о том, что в городе Луганске по улице Челюскинцев есть подозрительные люди, которые пытаются что-то заложить под газовую трубу высокого давления возле жилого дома. Оперативные службы сработали молниеносно. Лица, пытавшиеся осуществить подозрительную закладку, скрылись с места события", — сообщил Марочко.

© РИА Новости Неизвестные пытались заложить неизвестное устройство под газовую трубу жилого дома в Луганске © РИА Новости Неизвестные пытались заложить неизвестное устройство под газовую трубу жилого дома в Луганске

По словам Марочко, двух подозрительных мужчин, которые пытались заложить неизвестное устройство под газовую трубу, увидел местный житель.

Как сообщили РИА Новости очевидцы, увидев, что их заметили, злоумышленники убежали. Во время работы оперативно-следственной группы на доме, возле которого пытались заложить устройство, был обнаружен недавно нарисованный украинский флаг.

В МВД ЛНР уточнили, что данный вызов считается ложным, так как непосредственно взрывного устройства на месте не обнаружили. На данный момент идет опрос свидетелей.