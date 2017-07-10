В Турции санкционировали арест 43 членов кабмина, сообщили СМИ

АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Прокуратура Анкары выдала ордер на задержание по обвинению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) 43 бывших и нынешних сотрудников аппарата правительства, сообщает в понедельник газета Hurriyet со ссылкой на источник в прокуратуре.

Отмечается, что шестеро подозреваемых являются действующими сотрудниками аппарата правительства, а 37 были ранее уволены. Все они являются пользователями программы ByLock, которая, по версии турецких властей, применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями.

Ранее в понедельник агентство Anadolu сообщило о задержании еще одной группы подозреваемых в связях с Гюленом из 42 человек, среди которых преподаватели вузов, в том числе Босфорского университета в Стамбуле.

Власти Турции обвиняют Гюлена в причастности к попытке переворота 15-16 июля прошлого года и требуют от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.