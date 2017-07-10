Саммит G20 доказал, что мир больше не однополярен, считает эксперт

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Саммит G20 доказал, что мир перестал быть однополярным, а США де-факто перестают быть лидером, и это уже признали в том числе их союзники, заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

"Этот саммит на самом деле показал самое главное — мир действительно перестал быть однополярным. И это уже признали все. И главное, что это признали союзники США. Ведь конфликты между Германией и Турцией, Германией и США по поводу "Северного потока-2" — они будут носить глобальный характер", — сказал Мухин на мероприятии по итогам прошедшего в Гамбурга саммита "большой двадцатки".

Он пояснил, что если раньше звездой подобного рода саммитов был только бывший президент США Барак Обама, то "теперь звезд у нас образовалось четыре — Путин, Трамп, Меркель и Макрон".

"На этом саммите горело несколько звезд. Это очень хорошо, потому что свидетельствует об очень серьезной тенденции: США перестают быть лидером не то что де-юре, но де-факто. Это крайне важный элемент", — сказал Мухин.

По его мнению, США совершили несколько ошибок, и одна из ключевых — отказ от соглашения по климату. Тем самым, считает эксперт, подтверждается то, что Штаты самоизолируются, как через отказ от соглашения по климату, так и через систему протекционизма и прочее.

"Здесь главное использовать тезис врачей: не навреди. Россия сейчас не должна резкими движениями вредить этому интересному и очень многоплановому процессу углубления конфликтов между нашими западными партнерами", — сказал Мухин.