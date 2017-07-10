Кремль отверг обвинения в присутствии российских военных на Украине

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине нет и не было российских военнослужащих.

"У России не было и нет каких-либо военнослужащих на Украине", — прокомментировал Песков слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия должна вывести тысячу своих военнослужащих с территории Украины.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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