Президент Азербайджана проинформировал о Тиллерсона о ситуации в Карабахе

БАКУ, 10 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал госсекретаря США Рекса Тиллерсона о последних инцидентах на линии соприкосновения в Карабахе, встреча состоялась на полях XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле.

Ранее в пятницу Минобороны Азербайджана заявило, что войска приведены в боевую готовность, об ударах по огневым точкам противника и о том, что он якобы понес потери. Минобороны Армении опровергло информацию о погибших в Карабахе военных. При этом военное ведомство НКР сообщило о трех военных, получивших при обстрелах осколочные ранения. В Степанакерте заявили, что передовые подразделения Армии обороны Карабаха предприняли ответные действия.

"В понедельник состоялась встреча Алиева с Тиллерсоном. Стороны подчеркнули развитие отношений в различных сферах, в том числе политической и энергетической. В ходе беседы президент Азербайджана проинформировал госсекретаря США о последних провокациях на линии соприкосновения в Карабахе и о позиции Азербайджана по конфликту", — сообщила пресс-служба Алиева.