Песков: в Кремле не знает об адвокате, обещавшей компромат на Клинтон

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее газета New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон.

"Мы не знаем, кто это. И, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о том, известно ли президенту об этой встрече и координировала ли Весельницкая свои действия с Кремлем.

Согласно публикации NYT, Трамп-младший подтвердил факт встречи с адвокатом, но не упоминал о каком-либо компромате, который ему якобы обещали предоставить, и на самом деле ее целью было обсудить "список Магнитского", за отмену которого она выступает. Со своей стороны Весельницкая заявила, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства".