В Кремле рассказали о последствиях для Европы сближения Украины и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 10 июля 2017

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 10 июля 2017

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО означало бы дальнейшее приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствовало бы укреплению стабильности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия уже на протяжении многих лет существенно обеспокоена приближением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это будет дальнейший шаг, потенциально это может стать дальнейшим шагом в этом направлении, что, конечно же, не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Москвы к возможному началу дискуссии о предоставлении Украине плана по вхождению в НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе и его предложение было принято.

Песков подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО напрямую не касается России. "Хотя он в достаточно значительной степени касается России косвенно", — сказал пресс-секретарь российского лидера.