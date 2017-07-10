"Беспрецедентное гостеприимство": в Японии обсуждают, как Путин подвез Мори

9 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори (справа) во время встречи.

9 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори (справа) во время встречи.

ТОКИО, 10 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японский телеканал NHK, освещая встречу президента РФ Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори в Екатеринбурге, отдельно подчеркнул тот факт, что глава российского государства подвез японского гостя до гостиницы на президентском автомобиле.

Телеканал отметил, что данный поступок является "проявлением беспрецедентного гостеприимства".

Встреча Путина и Мори состоялась 9 июля в Екатеринбурге, где проходит международная выставка "Иннопром-2017". Япония как страна-партнер выставки представила на ней свыше 160 своих компаний в надежде на развитие экономических отношений двух стран. В Токио полагают, что активизация таких связей приведет к урегулированию территориальной проблемы между двумя странами и подписанию мирного договора.

После неформального ужина, который проходил в Доме приемов губернатора, Владимир Путин и Ёсиро Мори вместе отправились в гостиницу, где остановился экс-премьер Японии. В холле гостиницы их встретили члены японской делегации, которые приехали на выставку, а также дочь бывшего японского премьера Ёко Фудзимото.

Как сообщило ранее японское агентство Jiji, Мори считает, что нынешние лидеры России и Японии должны "поставить точку" в вопросе о мирном договоре между двумя странами.

Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — страна претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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