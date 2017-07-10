Порошенко: будущее членство Украины в НАТО станет гарантией ее безопасности

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возможное будущее членство страны в НАТО станет гарантией ее безопасности.
"Мы будем продолжать прилагать активные усилия по всему комплексу реформ, в том числе в секторе обороны и безопасности, для того, чтобы достичь до 2020 года соответствующих стандартов НАТО", — заявил Порошенко по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, которое состоялось в Киеве в понедельник.
Президент уверен, что с помощью НАТО удастся построить "независимую, стабильную, крепкую страну".
"Сегодня мы, наконец, имеем четкое понимание, что эффективно укреплять национальную безопасность мы можем только во взаимодействии со странами НАТО, а действенная гарантия безопасности страны — это будущее членство в НАТО", — заявил Порошенко.