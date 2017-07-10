Порошенко: будущее членство Украины в НАТО станет гарантией ее безопасности

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 10 июля 2017

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 10 июля 2017

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возможное будущее членство страны в НАТО станет гарантией ее безопасности.

Ранее в понедельник он сообщил, что Киев пока не собирается подавать заявку на членство в альянсе, так как Украина еще должна провести ряд реформ, чтобы достичь стандартов НАТО.

"Мы будем продолжать прилагать активные усилия по всему комплексу реформ, в том числе в секторе обороны и безопасности, для того, чтобы достичь до 2020 года соответствующих стандартов НАТО", — заявил Порошенко по итогам заседания комиссии Украина-НАТО, которое состоялось в Киеве в понедельник.

Президент уверен, что с помощью НАТО удастся построить "независимую, стабильную, крепкую страну".

"Сегодня мы, наконец, имеем четкое понимание, что эффективно укреплять национальную безопасность мы можем только во взаимодействии со странами НАТО, а действенная гарантия безопасности страны — это будущее членство в НАТО", — заявил Порошенко.