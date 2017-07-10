НАТО не комментирует сообщения о понижении уровня представительства России

БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не комментирует сообщения в СМИ о возможном понижении уровня представительства России при альянсе с посла до временного поверенного в делах, заявил РИА Новости в понедельник представитель альянса.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в российском МИД сообщила, что Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного. Как отмечает издание, это может произойти после того, как действующий постпред РФ при НАТО Александр Грушко покинет свой пост. Такие меры связаны с тем, что НАТО не настроена на конструктивный диалог.

"Что касается вопросов о сообщениях СМИ по представительству России при НАТО, то я рекомендую Вам обратиться к российскому Министерству иностранных дел", — сказал представитель альянса, отвечая на просьбу прокомментировать эти сообщения.

Ранее Грушко заявлял, что НАТО по сугубо политическим причинам не готова к более углубленному диалогу. По его словам, РФ кроме заявлений о том, что НАТО заинтересована в деэскалации, никаких признаков готовности к работе с российской стороной не видит.