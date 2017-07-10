Трамп обвинил Коми в утечке секретной информации в СМИ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в утечке секретной информации в СМИ.

James Comey leaked CLASSIFIED INFORMATION to the media. That is so illegal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2017 г.

​"Джеймс Коми передал секретную информацию СМИ. Это так незаконно!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее издание Hill со ссылкой на собственные источники сообщило, что более половины записанных Коми "личных воспоминаний" о беседах с Трампом касательно связей с Россией содержали конфиденциальные данные. По данным источников газеты, четыре из девяти записей имели маркировку "секретно" или "совершенно секретно". Позднее информация из них была передана СМИ.

Трамп в мае уволил Коми, который вел расследование предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. После этого в прессе появились утечки с предположениями, что президент пытался давить на Коми и его расследование. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.