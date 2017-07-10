Тема ЛГБТ используется Западом как повод для провокаций, считает Слуцкий

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Тема ЛГБТ — это значимая составляющая европейской политической жизни, в 9 из 10 случаев она используется как повод для провокаций, причем не только в отношении России, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В ходе работы сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Минске 5-9 июля, комитет ПА поддержал резолюцию, в которой выражается обеспокоенность в связи с сообщениями о якобы имевших место преследованиях представителей сексуальных меньшинств в России, в частности в Чечне, и содержится призыв к властям РФ выполнять обязательства в соответствии с международным правом о защите членов ЛГБТ-сообщества.

"ЛГБТ — это не только непонятная для нас значимая составляющая европейской жизни не только в политике, но и повод для провокаций", — заявил Слуцкий в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной итогам участия российской делегации в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Депутат привел в пример недавний скандал в связи с якобы имевшим место преследованием людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чеченской Республике.

"Это цепочка провокаций — там, где реакцию представителей России можно просчитать, она известна. Вбрасываются подобного рода вопросы, с тем чтобы затем Россию шельмовать на этой проблематике. Кстати, это не только России касается", — пояснил Слуцкий, добавив, что эта тема в 9 из 10 случаев используется для провокаций.

В свою очередь, руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ — заместитель председателя Госдумы Петр Толстой выразил сожаление, что Парламентская ассамблея около 15% рабочего времени посвятила проблемам ЛГБТ.

"Это такая тенденция в современной европейской политике, о которой мы, безусловно, сожалеем. Тенденция проводить прямую линию между правами человека и не просто правами ЛГБТ-сообщества, а, подчеркиваю, — необходимость отдельного финансирования и поддержки на государственном и муниципальном уровне этих людей… В РФ пока таких проблем не намечается, и отдельное финансирование не предусматривается", — заявил Толстой.

Он отметил, что темам ЛГБТ уделяется особое внимание.

"Они с интересом это долго обсуждают. Могу сказать, вы правильно подметили, мне кажется, процентов 15 суммарно времени всего на ассамблее уделяется именно этому вопросу… Будем надеяться, что удастся с этой жгучей проблемой нашим европейским коллегам справиться", — добавил он.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете". Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа". Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".