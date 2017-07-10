Тема ЛГБТ используется Западом как повод для провокаций, считает Слуцкий

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Тема ЛГБТ — это значимая составляющая европейской политической жизни, в 9 из 10 случаев она используется как повод для провокаций, причем не только в отношении России, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"ЛГБТ — это не только непонятная для нас значимая составляющая европейской жизни не только в политике, но и повод для провокаций", — заявил Слуцкий в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной итогам участия российской делегации в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Депутат привел в пример недавний скандал в связи с якобы имевшим место преследованием людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чеченской Республике.
"Это цепочка провокаций — там, где реакцию представителей России можно просчитать, она известна. Вбрасываются подобного рода вопросы, с тем чтобы затем Россию шельмовать на этой проблематике. Кстати, это не только России касается", — пояснил Слуцкий, добавив, что эта тема в 9 из 10 случаев используется для провокаций.
В свою очередь, руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ — заместитель председателя Госдумы Петр Толстой выразил сожаление, что Парламентская ассамблея около 15% рабочего времени посвятила проблемам ЛГБТ.
Он отметил, что темам ЛГБТ уделяется особое внимание.
"Они с интересом это долго обсуждают. Могу сказать, вы правильно подметили, мне кажется, процентов 15 суммарно времени всего на ассамблее уделяется именно этому вопросу… Будем надеяться, что удастся с этой жгучей проблемой нашим европейским коллегам справиться", — добавил он.
В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.