Стинг отдал премию в миллион крон на программу для беженцев

Стинг во время концерта в Стэйплс-центр, Лос-Анджелес. Архивное фото

Стинг во время концерта в Стэйплс-центр, Лос-Анджелес. Архивное фото

СТОКГОЛЬМ, 10 июл – РИА Новости, Людмила Божко. Известный британский музыкант Стинг, ставший в этом году обладателем международной шведской музыкальной премии Polar Music Prize, передал всю денежную часть награды в сумме один миллион крон (104 тысячи евро) программе содействия молодым беженцам в Швеции, сообщил в понедельник инициировавший проект шведский Фонд наследия.

"Обладатель Polar Music Prize этого года Стинг передает всю призовую сумму в почти один миллион крон интеграционному проекту Фонда наследия Songlines, который использует музыку для создания веры в будущее и надежды среди молодых беженцев", — говорится в сообщении для прессы.

К участию в проекте привлекаются молодые люди, живущие как в центрах для беженцев, так и в приютивших их семьях.

"Я глубоко почтен присуждением в этом году премии Polar и с радостью пожертвую призовые деньги шведской молодежной инициативе Songlines. Музыка может строить мосты и этот проект обращает внимание на то, какую важную роль может сыграть музыка в том, чтобы дать молодым беженцам возможность сблизиться с новым обществом", — сказал Стинг, чьи слова процитированы в сообщении.

Программа Songlines создана в 2016 году и подаренные Стингом деньги будут потрачены, в частности, на организацию концертов, музыкальных лагерей и закупку музыкальных инструментов. Как пояснила руководитель проекта Юлия Сандвалль, в программе Songlines участвуют беженцы из Афганистана, Эритреи и Сирии.

Polar Music Prize основана менеджером шведской группы ABBA Стигом Андерсоном. На учреждение музыкальной награды он передал в свое время 42 миллиона шведских крон (более четырех миллионов евро). Премия вручается ежегодно с 1992 года и сегодня денежное вознаграждение в каждой из номинаций составляет один миллион шведских крон. В 2017 году обладателями награды стали американский джазовый композитор и исполнитель Уэйн Шортер и британский музыкант Стинг.

Согласно принятым правилам награда вручается уже известным и признанным исполнителям, музыкантам классического и популярного жанров, которые внесли "значительный вклад в развитие музыкального искусства в мире". Шортер – многократный обладатель премии "Грэмми", он считается одним из легендарных джазовых композиторов. Стинг (Гордон Мэтью Томас Самнер) – британский музыкант, активист, филантроп.