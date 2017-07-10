Стинг отдал премию в миллион крон на программу для беженцев

13:4910.07.2017
(обновлено: 13:50 10.07.2017)
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СТОКГОЛЬМ, 10 июл – РИА Новости, Людмила Божко. Известный британский музыкант Стинг, ставший в этом году обладателем международной шведской музыкальной премии Polar Music Prize, передал всю денежную часть награды в сумме один миллион крон (104 тысячи евро) программе содействия молодым беженцам в Швеции, сообщил в понедельник инициировавший проект шведский Фонд наследия.
"Обладатель Polar Music Prize этого года Стинг передает всю призовую сумму в почти один миллион крон интеграционному проекту Фонда наследия Songlines, который использует музыку для создания веры в будущее и надежды среди молодых беженцев", — говорится в сообщении для прессы.
К участию в проекте привлекаются молодые люди, живущие как в центрах для беженцев, так и в приютивших их семьях.
"Я глубоко почтен присуждением в этом году премии Polar и с радостью пожертвую призовые деньги шведской молодежной инициативе Songlines. Музыка может строить мосты и этот проект обращает внимание на то, какую важную роль может сыграть музыка в том, чтобы дать молодым беженцам возможность сблизиться с новым обществом", — сказал Стинг, чьи слова процитированы в сообщении.
Программа Songlines создана в 2016 году и подаренные Стингом деньги будут потрачены, в частности, на организацию концертов, музыкальных лагерей и закупку музыкальных инструментов. Как пояснила руководитель проекта Юлия Сандвалль, в программе Songlines участвуют беженцы из Афганистана, Эритреи и Сирии.
Polar Music Prize основана менеджером шведской группы ABBA Стигом Андерсоном. На учреждение музыкальной награды он передал в свое время 42 миллиона шведских крон (более четырех миллионов евро). Премия вручается ежегодно с 1992 года и сегодня денежное вознаграждение в каждой из номинаций составляет один миллион шведских крон. В 2017 году обладателями награды стали американский джазовый композитор и исполнитель Уэйн Шортер и британский музыкант Стинг.
Согласно принятым правилам награда вручается уже известным и признанным исполнителям, музыкантам классического и популярного жанров, которые внесли "значительный вклад в развитие музыкального искусства в мире". Шортер – многократный обладатель премии "Грэмми", он считается одним из легендарных джазовых композиторов. Стинг (Гордон Мэтью Томас Самнер) – британский музыкант, активист, филантроп.
В одном из интервью Стинг признался, что не хотел бы вернуть свое детство и снова стать маленьким Гордоном Самнером. Это сегодня он - звезда мирового масштаба, а будучи ребенком он помогал отцу развозить по утрам молоко.
В 1977 году барабанщик Стюарт Коупленд, гитарист Энди Саммерс и Стинг создали группу The Police. После триумфального мирового турне в 1984 году Стинг решил, что с группой достиг всего, что мог, и группа распалась на пике своей популярности.
У Стинга есть опыт работы в кино. Одна из первых ролей - На-барон Фейд-Раута Харконнен в фантастическом фильме Дэвида Линча "Дюна".
Стинг с супругой Труди Стайлер, принцесса Диана и Элтон Джон на поминальной мессе по Джанни Версаче в Милане, 22 июля 1997 года.
В ноябре 2001 года Стинг стал одним из пассажиров сверхзвукового "Конкорда", летевшего из Лондона в Нью-Йорк. Это был первый полет "Конкорда" после авиакатастрофы 25 июля 2000 года, когда лайнер рейса AFR 4590 через 2 минуты после взлета рухнул на здание гостиницы в парижском муниципалитете Гонесс.
Стинг и актриса Мелани Гриффит на 41-м Каннском международном кинофестивале, 17 мая 1988 года.
Композиция Until, написанная Стингом для фильма "Кейт и Лео", получила премию "Золотой глобус" и была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая песня".
Стинг женат вторым браком на актрисе Труди Стайлер. У супругов четверо детей: два сына и две дочери, одна из которых - Элиот Паулина Самнер (на фото), известная как Coco, пошла по стопам отца. От первого брака у Стинга двое детей.
После путешествия по бразильским тропическим лесам Стинг стал ярым защитником природы.
На фото: Стинг и представитель племени Caiapo Raoni на пресс-конференции в Сан-Паулу 22 ноября 2009 года.
Актер Кевин Спейси, певец Джеймс Тейлор и Стинг на благотворительном концерте в нью-йоркском Карнеги-холл, посвященном 25-й годовщине фонда Rainforest, 17 апреля 2014 года.
К 65-летию Стинг приготовил подарок для своих поклонников. В ноябре должен поступить в продажу новый рок-альбом 57th & 9th, названный в честь двух пересекающихся улиц, мимо которых Стинг проходит по пути на звукозаписывающую студию.
Певец Стинг и его жена Труди Стайлер на премьере фильма Джеффа Николса "Мад" на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале.
В этом году Стинг был хэдлайнером "Новой волны". 15-й конкурс молодых исполнителей популярной музыки проходил в Сочи с 3 по 9 сентября. Стинг открывал финальный концерт.