Страны G20 будут сотрудничать по миграционного кризису, заявила Лукаш

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Странам G20 в ходе саммита, прошедшего в немецком Гамбурге 7-8 июля, удалось договориться о сотрудничестве в сфере урегулирования кризиса с мигрантами и беженцами, заявила шерпа РФ в "Двадцатке" Светлана Лукаш.

"Двадцатке" также удалось договориться работать в этой более политической сфере урегулирования кризиса с мигрантами и беженцами, конечно, при понимании ключевой роли ООН, которую организация играет в разрешении ключевых вопросов в отношении к беженцам и вынужденно перемещенным лицам", — сказала Лукаш на брифинге.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта прошлого года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".