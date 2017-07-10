Порошенко заявил, что проинформировал НАТО об ухудшении ситуации в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 10 июля 2017

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 10 июля 2017

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проинформировал Североатлантический совет НАТО о продолжении эскалации ситуации в Донбассе.

"Я тщательно проинформировал Североатлантический совет (основной политический руководящий орган НАТО, состоящий из постоянных представителей стран-членов организации — ред.) о текущей ситуации в Донбассе и продолжении эскалации напряжения из-за постоянных военных провокаций боевиков", — заявил Порошенко в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания комиссии Украина-НАТО.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.