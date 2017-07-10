СМИ подозревают, что госсекретарь Франции была автором секс-пособий

ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Госсекретарь Франции по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Скьяппа, возможно, написала несколько юмористических эротических пособий под псевдонимом Мари Минелли (Marie Minelli), передает издание L'Express.
На мысль о том, что "Мари Минелли" — это не более чем псевдоним, журналистов навел тот факт, что сама Скьяппа в интервью в апреле 2011 года анонсировала, что написала "книгу о разводе" для издательства La Musardine. В октябре 2011 года в продажу действительно поступила посвященная разводу книга этого издательства, однако ее автором числилась уже Минелли. В то же время на сайте канадского книжного магазина Archambault автором книги значится Скьяппа, несмотря на надпись на обложке.
Вместе с тем, передает газета, кабинет госсекретаря отрицает, что под именем "Мари Минелли" в действительности скрывается Марлен Скьяппа. Окружение чиновника даже поделилось "телефоном настоящей Мари Минелли", встретиться с которой журналистам не удалось.
Комментируя ситуацию с авторством книги о разводе, Минелли заявила, что изначально контракт на ее написание был заключен с Скьяппой, но у той не хватило времени, поэтому заняться ей пришлось Минелли.
Должность госсекретаря по вопросам равенства мужчин и женщин в правительстве Франции приравнена к министерской. Кабинет министров включает 18 министров и 4 госсекретарей по различным вопросам.