СМИ подозревают, что госсекретарь Франции была автором секс-пособий

ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Госсекретарь Франции по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Скьяппа, возможно, написала несколько юмористических эротических пособий под псевдонимом Мари Минелли (Marie Minelli), передает издание L'Express.

По информации газеты, перу Скьяппы могут принадлежать такие книги, как "Осмельтесь быть секс-друзьями", "Как превратить парня в Бреда Питта за 30 дней", и издания под еще более смелыми заголовками.

На мысль о том, что "Мари Минелли" — это не более чем псевдоним, журналистов навел тот факт, что сама Скьяппа в интервью в апреле 2011 года анонсировала, что написала "книгу о разводе" для издательства La Musardine. В октябре 2011 года в продажу действительно поступила посвященная разводу книга этого издательства, однако ее автором числилась уже Минелли. В то же время на сайте канадского книжного магазина Archambault автором книги значится Скьяппа, несмотря на надпись на обложке.

Вместе с тем, передает газета, кабинет госсекретаря отрицает, что под именем "Мари Минелли" в действительности скрывается Марлен Скьяппа. Окружение чиновника даже поделилось "телефоном настоящей Мари Минелли", встретиться с которой журналистам не удалось.

"Она подтвердила, что близка с Марлен Скьяппой, но пишет свои пособия, романы и эротические новеллы без помощи госсекретаря", — говорится в статье.

Комментируя ситуацию с авторством книги о разводе, Минелли заявила, что изначально контракт на ее написание был заключен с Скьяппой, но у той не хватило времени, поэтому заняться ей пришлось Минелли.

Должность госсекретаря по вопросам равенства мужчин и женщин в правительстве Франции приравнена к министерской. Кабинет министров включает 18 министров и 4 госсекретарей по различным вопросам.