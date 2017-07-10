Порошенко предложил создать новый фонд НАТО для реабилитации военных

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил учредить новый трастовый фонд НАТО для создания медицинских учреждений для психологической реабилитации военных.
"Я предложил основать новый трастовый фонд, который должен будет способствовать созданию на Украине национальной сети учреждений для психологической реабилитации участников боевых действий и членов их семей", — заявил Порошенко в понедельник на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
Порошенко также заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы реализации совместных проектов сотрудничества в рамках трастовых фондов НАТО для Украины. В частности, их дальнейшее финансовое наполнение и расширение направлений практического взаимодействия между Украиной и НАТО.