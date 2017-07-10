Порошенко предложил создать новый фонд НАТО для реабилитации военных

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил учредить новый трастовый фонд НАТО для создания медицинских учреждений для психологической реабилитации военных.

Заседание комиссии Украина-НАТО, посвященное 20-летию сотрудничества Киева и альянса, проходит в украинской столице.

"Я предложил основать новый трастовый фонд, который должен будет способствовать созданию на Украине национальной сети учреждений для психологической реабилитации участников боевых действий и членов их семей", — заявил Порошенко в понедельник на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Порошенко также заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы реализации совместных проектов сотрудничества в рамках трастовых фондов НАТО для Украины. В частности, их дальнейшее финансовое наполнение и расширение направлений практического взаимодействия между Украиной и НАТО.