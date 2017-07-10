Толстой рассказал, какие темы обсудит Россия на следующих сессиях ПА ОБСЕ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Борьба с терроризмом, вопросы миграции и соблюдения прав человека станут следующими стратегическими темами для российской делегации на будущих сессиях ПА ОБСЕ, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

"Во-первых, это, конечно, вся проблематика, связанная с антитеррором, тема актуальная для всех… Помимо борьбы с терроризмом, безусловно, для наших коллег очень острая тема — это миграция", — заявил Толстой в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной итогам участия российской делегации в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отвечая на вопрос о будущих стратегических темах делегации РФ.

Депутат отметил, что российская делегация также намерена продолжить тему соблюдения прав человека, особенно "в части восточной Украины".

По мнению Толстого, темы для ПА ОБСЕ должны отвечать двум критериям: актуальность и составляющая, которая объединяет государства-участников.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходила 5-9 июля в Минске.