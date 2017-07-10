В Раде заявили о планах окружения Порошенко перенести президентские выборы

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины, депутат Верховной рады Олег Ляшко утверждает, что соратники главы государства Петра Порошенко намерены перенести президентские выборы с 2019 на 2020 год.
Он пояснил, что по плану весной 2019 года должны пройти президентские выборы осенью того же года — парламентские.
РИА Новости пока не располагает официальной позицией Порошенко о возможности переноса сроков выборов президента.
Парламент Украины этого созыва был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, срок его полномочий истекает в 2019 году. Очередные выборы президента также должны пройти в 2019 году.
Порошенко ранее неоднократно заявлял, что выступает против досрочных парламентских и президентских выборов, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.