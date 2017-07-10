Пожарные прокомментировали сообщения об эвакуации британского парламента

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости. Лондонские пожарные не получали вызов в здание парламента Великобритании, сообщает противопожарная служба города.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на своего корреспондента сообщило об эвакуации здания британского парламента из-за сработавшей пожарной сигнализации.

"Мы можем подтвердить, что нас не вызывали в парламент после сигнала пожарной сигнализации. Если что-то изменится, мы сообщим", — говорится в сообщении противопожарной службы в Twitter.

We can confirm that we have not been called to a fire alarm sounding at the Houses of Parliament. Should that change we'll tweet an update. — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 июля 2017 г.

В свою очередь агентство сообщает, что эвакуированным сотрудникам в настоящее время разрешили вернуться в здание парламента.