Аккредитации 32 журналистов на G20 аннулировали "в интересах безопасности"

БЕРЛИН, 10 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Аккредитации 32 журналистов были аннулированы во время саммита G20 в Гамбурге по соображениям безопасности, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Действительно, аккредитация девяти журналистов была отозвана по соображениям безопасности, это решение было принято департаментом прессы при правительстве ФРГ совместно с ведомством уголовной полиции и МВД", — заявил Зайберт, добавив, что "также были отозваны аккредитации у 23 других лиц, которые, однако, не появились в медиацентре".

Саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге прошел 7-8 июля.