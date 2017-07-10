В НАТО извинились за кадры с партией Януковича в видеоролике об Украине

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В НАТО принесли извинения за видеоролик о двадцатилетии сотрудничества с Украиной, в котором были использованы кадры с митингов в поддержку Партии регионов.
Ранее альянс опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео с подписью "20 лет отношений Украина — НАТО. Как альянс поддерживает страну?". Ролик начинается с кадров, на которых сторонники Партии регионов танцуют во время митинга у здания Верховной рады в Киеве.
20 years of #Ukraine — #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD— NATO (@NATO) 9 июля 2017 г.
Пользователи соцсети обратили на это внимание и с иронией отметили, что альянс показал сторонников бывшего президента Украины Виктора Януковича, активистов "антимайдана" в качестве символа Украины.
"Мы искренне приносим извинения за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео", — ответили в НАТО.
We sincerely apologise for the error at the beginning of the video. We're working to correct the video.— NATO (@NATO) 9 июля 2017 г.
Новая запись была опубликована в аккаунте почти сутки спустя. Вместо кадров с митинга авторы ролика показали развевающиеся флаги НАТО и Украины.
Партия регионов была правящей при Викторе Януковиче, а также имела крупную фракцию в Верховной Раде. Именно с ее приходом к власти ассоциируется отказ Киева от решительного курса на вступление страны в НАТО. После госпереворота 2014 года сторонники партии выступали против новых властей и участвовали в акциях "антимайдана".