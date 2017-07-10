СМИ: американские военные корабли прибыли в Одессу для участия в Sea Breeze

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Американский крейсер Hue City и эсминец Carney в понедельник зашли в порт Одессы для участия в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze-2017, сообщило местное интернет-издание "Думская.net". © РИА Новости / Денис Петров Перейти в фотобанк На юге Украины начались учения Sea Breeze-2017 с участием США

Как сообщило ранее командование Вооруженных сил США в Европе (EUCOM), украино-американские военно-морские учения Sea Breeze пройдут 10-22 июля на Черном море, в них примут участие вооруженные силы в общей сложности 17 государств. В частности, в маневрах, помимо организаторов США и Украины, будут задействованы воинские части Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Канады, Франции, Италии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции и Швеции. Учения пройдут с участием подразделений сухопутных, военно-морских сил, а также частей морского десанта.

"Американский крейсер Hue City и эсминец Carney зашли в Одесский порт", — говорится в публикации интернет-издания. По данным СМИ, корабли пришвартовались к первому причалу нового контейнерного терминала.

Издание отмечает, что заход американских крейсеров в Одессу — событие достаточно редкое. В последний раз это случилось в 2011 году, когда в порт города заходили корабли Anzio и Monterey.

С американской стороны в Sea Breeze, кроме кораблей Hue City и Carney, будет принимать участие один патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon. В общей сложности в маневрах будут участвовать около 800 военных моряков и морских пехотинцев США.