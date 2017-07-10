Минюст: мероприятия уровня G20 не должны проходить в крупных городах ФРГ

БЕРЛИН, 10 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Министр юстиции Германии Хайко Маас считает, что мероприятия, сравнимые по масштабу с саммитом "большой двадцатки" в Гамбурге, не должны проводиться в крупных городах страны.
Таблоид Bild приводит слова Мааса, заявившего, что после произошедшего для него стало очевидно, что "подобный саммит больше никогда не пройдет в крупном немецком городе". Министр подчеркнул, что в дни проведения саммита в Гамбурге совершались серьезные преступления вплоть до попытки убийства.
Он выразил надежду, что в связи с произошедшим последует общественная реакция.
"Саммит "большой двадцатки" в Гамбурге четко показал, что мы должны больше денег вкладывать в наблюдение за терроризмом. Политически мотивированное насилие в Германии находится на исторически наивысшем уровне", — добавил он.