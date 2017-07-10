Минюст: мероприятия уровня G20 не должны проходить в крупных городах ФРГ

Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017

Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017

БЕРЛИН, 10 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Министр юстиции Германии Хайко Маас считает, что мероприятия, сравнимые по масштабу с саммитом "большой двадцатки" в Гамбурге, не должны проводиться в крупных городах страны.

В Гамбурге 7-8 июля прошел саммит G20. Проходившие в этой связи демонстрации и протесты часто оборачивались беспорядками. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, превысило 200 человек. С момента начала протестов в городе были задержаны 288 человек, 144 из них были взяты под стражу.

Таблоид Bild приводит слова Мааса, заявившего, что после произошедшего для него стало очевидно, что "подобный саммит больше никогда не пройдет в крупном немецком городе". Министр подчеркнул, что в дни проведения саммита в Гамбурге совершались серьезные преступления вплоть до попытки убийства.

Он выразил надежду, что в связи с произошедшим последует общественная реакция.

"Саммит "большой двадцатки" в Гамбурге четко показал, что мы должны больше денег вкладывать в наблюдение за терроризмом. Политически мотивированное насилие в Германии находится на исторически наивысшем уровне", — добавил он.