СНБО Украины пока не будет рассматривать закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Работа над текстом законопроекта о реинтеграции Донбасса еще продолжается, документ не будет в понедельник рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

На прошлой неделе украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили о планах СНБО на заседании 10 июля рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса. Геращенко в понедельник заявила, что СНБО в ближайшие часы рассмотрит этот законопроект и определится по внесению его в парламент.

"В ближайшее время этот законопроект будет обсуждаться на заседании СНБО, но произойдет это не сегодня (в понедельник). Работа над окончательным вариантом законопроекта, его текстом продолжается. Когда именно этот вопрос будет вынесен на СНБО — об этом проинформируют соответствующие структуры Совета нацбезопасности", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако его текст пока не обнародован.

Как заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, законопроект о реинтеграции Донбасса является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.