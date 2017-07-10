Толстой прокомментировал призыв ПА ОБСЕ вернуть Крым Украине

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Призывы ПА ОБСЕ отказаться от Крыма — это болезнь, которая лечится только временем, поэтому российская делегация вновь пригласила европейских парламентариев в Крым, чтобы они могли убедиться во всем сами, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

В воскресенье по итогам ежегодной сессии участники ПА ОБСЕ приняли декларацию, в которую включены несколько антироссийских резолюций, призывающих в частности Россию отказаться от Крыма.

"Тут нужно еще время, чтобы прошло для того, чтобы наши коллеги на Украине и достаточно мало информированные о ситуации парламентарии европейские поменяли свою точку зрения. Эта болезнь лечится только временем", — сказал Толстой в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной итогам участия российской делегации в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Он рассказал, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригласил европейских коллег посетить Крым, чтобы "снять часть вопросов, которые существуют".

"Уже многие посетили Крым… И количество желающих, о чем в кулуарах нам говорили, посетить Крым и Севастополь неуклонно растет", — сказал, в свою очередь, Слуцкий.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходила в Минске 5-9 июля.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".