В зоопарке Манилы умер старейший в мире бегемот

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Старейший в мире гиппопотам – 65-летняя самка по имени Берта – умерла в зоопарке Манилы, передает агентство Франс Пресс.
Берта являлась старейшей обитательницей зоопарка, где жила с 1959 года, с момента его основания. Ее партнер скончался еще в 1980-х годах, и пара не успела оставить потомство.
Приблизительная продолжительность жизни бегемотов в неволе составляет от 40 до 50 лет. Ранее старейшим гиппопотамом считалась Донна, которая в 2012 году скончалась в одном из зоопарков американского штата Индиана, когда ей было 62 года.