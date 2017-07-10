В зоопарке Манилы умер старейший в мире бегемот

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Старейший в мире гиппопотам – 65-летняя самка по имени Берта – умерла в зоопарке Манилы, передает агентство Франс Пресс.

Директор зоопарка Хамес Дичавес сообщил, что 2,5-тонная самка бегемота была найдена мертвой в своем вольере в пятницу. Медицинское обследование показало, что смерть животного наступила от многочисленного отказа органов.

Берта являлась старейшей обитательницей зоопарка, где жила с 1959 года, с момента его основания. Ее партнер скончался еще в 1980-х годах, и пара не успела оставить потомство.

Приблизительная продолжительность жизни бегемотов в неволе составляет от 40 до 50 лет. Ранее старейшим гиппопотамом считалась Донна, которая в 2012 году скончалась в одном из зоопарков американского штата Индиана, когда ей было 62 года.