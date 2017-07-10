В Лондоне потушили пожар на крупном рынке

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пожар на крупном рынке Camden Market в Лондоне потушен, пострадавших нет, сообщила пожарная служба британской столицы.
A huge blaze has engulfed the first three floors and roof of London’s Camden Market https://t.co/kHRPIwhpD8 #London #CamdenMarket pic.twitter.com/z7V3B0BhnX— GloTIME (@GloTIMETV_) 10 июля 2017 г.
Пожар начался в воскресенье вечером, горели три этажа и крыша здания. С огнем боролись десять пожарных машин и более 70 пожарных. Несколько расчетов продолжают оставаться на месте инцидента, отмечается в заявлении пожарной службы в Twitter.
Причины возгорания выясняются.
Camden Market является одним из туристических объектов Лондона, где размещены тысячи магазинов, баров и кафе. В 2008 году после сильного пожара большая часть рынка была закрыта на несколько месяцев.
So relieved to hear @TILTMAKEUP is safe after the awful #CamdenMarket fire. Terribly sad for all the traders though. pic.twitter.com/KqBZ4tPg2M— Kate Griffiths (@katesfxmakeup) 10 июля 2017 г.