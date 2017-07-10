В Лондоне потушили пожар на крупном рынке

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пожар на крупном рынке Camden Market в Лондоне потушен, пострадавших нет, сообщила пожарная служба британской столицы.

Пожар начался в воскресенье вечером, горели три этажа и крыша здания. С огнем боролись десять пожарных машин и более 70 пожарных. Несколько расчетов продолжают оставаться на месте инцидента, отмечается в заявлении пожарной службы в Twitter.

Причины возгорания выясняются.

Camden Market является одним из туристических объектов Лондона, где размещены тысячи магазинов, баров и кафе. В 2008 году после сильного пожара большая часть рынка была закрыта на несколько месяцев.