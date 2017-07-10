Киев пока не будет подавать заявку на членство в НАТО, заявил Порошенко

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, а сосредоточится на проведении реформ по достижению критериев организации, заявил украинский президент Петр Порошенко.
"Отныне наш приоритет – интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью приобретения членства в НАТО… Хочу подчеркнуть, что это не значит, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Это значит, что нам нужно построить реальную программу реформ, сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и тут нам нужна помощь наших партнеров по НАТО", — сказал Порошенко в понедельник, открывая заседание комиссии Украина – НАТО.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.