Китай сделал представление США из-за ошибки пресс-службы Белого дома

ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай сделал представление США в связи с тем, что Белый дом в заявлении по итогам встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 назвал лидера КНР "главой Китайской республики", то есть Тайваня. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.Washington Post, отметив, что Пекин может воспринять это как оскорбление в связи с отступлением от политики "одного Китая".
"Как мне известно, Китай в этой связи уже сделал представление американской стороне, они извинились за эту техническую ошибку и внесли соответствующее исправление", — заявил китайский дипломат.
Пресс-служба Белого дома не в первый раз допускает подобные ошибки. Так, в одном из январских сообщений в имени британского премьера Терезы Мэй была пропущена буква, а в феврале пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер перепутал имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвав его Джо.