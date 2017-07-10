Советник Авакова пообещал устроить "красный террор" на Украине

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива, возглавивший Социалистическую партию, пообещал устроить "красный террор" в стране. Об этом он написал в своем аккаунте Facebook.

Кива подчеркнул, что под его руководством партия станет "эффективным оружием" для уничтожения украинского "олигархата".

"Красный террор олигархам!" — говорится в сообщении Кивы.

К записи советник Арсена Авакова прикрепил видеозапись, на которой стреляет из пистолета по мишеням.

Ранее глава фракции "Самопомощь" в украинском парламенте Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста против произвола центральной власти, так как, по его словам, Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии".