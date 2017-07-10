В Израиле задержали шестерых подозреваемых по делу о покупке подлодок в ФРГ

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Израильская полиция задержала для допроса шестерых подозреваемых, продолжая поиски коррупционной составляющей в покупке в Германии трех подводных лодок, сообщили правоохранительные органы.

Уголовное дело было открыто на основании информации о связях адвоката премьер-министра страны Давида Шимрона с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp, которая строит субмарины и надводные корабли для военно-морских сил еврейского государства.

"Шестеро были задержаны для допроса сегодня утром по подозрению в различных экономических правонарушениях в рамках дела о приобретении подводных лодок", — сообщили полицейские.

Имена подозреваемых не разглашаются. По информации правоохранительных органов, некоторые из них во время событий, интересующих следствие, состояли на государственной службе, остальные работали в частном секторе. Их подозревают во взяточничестве, мошенничестве и налоговых правонарушениях, уточнила полиция.

Сам глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху не является фигурантом уголовного дела. Он ранее заявил, что не знал о связях своего адвоката с немецкими судопромышленниками, и заверил, что решение о покупке у них трех субмарин принималось на основе профессиональных соображений через прозрачные процедуры с участием всех профильных ведомств. Шимрон также настаивает, что его действия не нарушали закона.

Подводный флот Израиля сейчас состоит из пяти дизель-электрических субмарин класса "Дельфин" немецкой постройки. По не комментируемым израильтянами данным зарубежной печати, они способны нести ядерное оружие. Последние из них оснащаются воздухонезависимыми энергетическими установками. Израиль и Германия уже подписали контракт на постройку шестой подлодки.

В отношении Нетаньяху ведутся два других расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку. Его подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, ограничивающего возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".