В Израиле задержали шестерых подозреваемых по делу о покупке подлодок в ФРГ

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Израильская полиция задержала для допроса шестерых подозреваемых, продолжая поиски коррупционной составляющей в покупке в Германии трех подводных лодок, сообщили правоохранительные органы.
"Шестеро были задержаны для допроса сегодня утром по подозрению в различных экономических правонарушениях в рамках дела о приобретении подводных лодок", — сообщили полицейские.
Имена подозреваемых не разглашаются. По информации правоохранительных органов, некоторые из них во время событий, интересующих следствие, состояли на государственной службе, остальные работали в частном секторе. Их подозревают во взяточничестве, мошенничестве и налоговых правонарушениях, уточнила полиция.
Подводный флот Израиля сейчас состоит из пяти дизель-электрических субмарин класса "Дельфин" немецкой постройки. По не комментируемым израильтянами данным зарубежной печати, они способны нести ядерное оружие. Последние из них оснащаются воздухонезависимыми энергетическими установками. Израиль и Германия уже подписали контракт на постройку шестой подлодки.
В отношении Нетаньяху ведутся два других расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку. Его подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, ограничивающего возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".